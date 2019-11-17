Кветта, Пакистан, , 11:22 — REGNUM 16 ноября активисты пакистанской исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» провели сидячие забастовки в нескольких городах Пакистана, перегородив трассы в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, дхарны, или сидячие забастовки с перегораживанием трасс прошли в Дера-Исмаил-Хане (провинция Хайбер-Пахтунхва) и Дера-Гази-Хане (провинция Белуджистан).

В нескольких местах недовольные граждане потребовали, чтобы протестующие, препятствующие проезду транспорта, разошлись. Акции проходят в рамках так называемого «Плана Б», к которому руководство партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» перешло после завершения «Марша свободы» в Исламабаде.

Напомним, что лидер оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».