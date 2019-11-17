Анкара, , 11:14 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали четырех человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 17 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по задержанию обвиняемых прошла в провинции Адан рано утром. Подозреваемые были выходцами из Сирии, отмечается, что они планировали террористический акт.

Напомним, начиная с 2013 года боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут активную деятельность на территории Турции. За этот период от их рук погибли 315 человек.

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