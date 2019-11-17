Киев, , 11:09 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Ренат Кузьмин отправил запрос генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке с просьбой отчитаться о причинах препятствующих расследованию дела убийства украинского журналиста и писателя Олеся Бузины. Об этом депутат написал 16 ноября на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав фотографию депутатского запроса.

В запросе говорится о просьбе депутата, адресованной генеральному прокурору, прибыть на пленарное заседание Рады для дачи официального ответа о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве по делу об убийстве журналиста относительно организаторов и исполнителей преступления.

Также депутат попросил предоставить исчерпывающую информацию о причинах, которые на протяжении четырех лет служили препятствием независимому расследованию по данному делу и установлению всех причастных к данному преступлению.

ИА REGNUM напоминает, ранее адвокат Артем Захаров сообщил о намеренном блокировании со стороны генеральной прокуратуры Украины расследования дела по факту убийства Олеся Бузины.

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