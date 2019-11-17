Иерусалим, , 10:26 — REGNUM Военно-воздушные силы Израиля совместно с союзниками и США и ряда евросоюзных стран отработали противодействие российской зенитно-ракетной системе С-400 «Триумф» в рамках военных игр «Голубой флаг», которые прошли на военном аэродроме «Увда». Об этом сообщает портале Breaking Defense.

В маневрах принимали участие как израильские военные летчики, так и их коллеги из США, Германии, Италии и Греции. В учениях были задействованы истребители пятого поколения F-35I и истребители F-16I, а также более 30 бомбардировщиков других стран.

Истребители вели отработку воздушного боя и нанесения авиаударов по системе противовоздушной обороны. При этом российские зенитно-ракетные комплексы С-400 имитировали американские комплексы MIM-104 Patriot.