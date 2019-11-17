Париж, , 10:07 — REGNUM Российская Федерация прокладывает путь к независимости от доллара США. Об этом пишет французское издание Les Echos.

Издание напоминает, что Москва начала процесс «дедолларизации» своей экономики и финансовой системы после возникновения напряженности в отношениях с США в 2014 году. В тот год Крым вернулся в состав России, а в Донбассе началась война. Запад и прежде всего США ввели против России санкции и она начала искать пути их обхода.

Москва начала заключать валютные соглашения со странами, у которых также имеются напряженные отношения с США, в частности, с Ираном, Китаем, Турцией и другими.

Также российские власти инициировали увеличение количества резервов в валютах стран БРИКС, тем самым стимулдируя торговдли между государствами этой группы. Общий объем торговли стран БРИКС достиг $125 млрд в 2018 году.