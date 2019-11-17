Киев, 17 ноября 2019, 10:23 — REGNUM Об остановке следствия по делам майдана заявила адвокат семей так называемых героев небесной сотни Евгения Закревская. Об этом она написала 17 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Юрист связала остановку следствия с тем, что в Верховной рада не проголосовали за норму по обеспечению следствия по указанным делам после 20 ноября текущего года. Следующая попытка данного голосования, как отметила адвокат, состоится лишь третьего декабря. И передавать дела после 20 ноября некуда и некому. Таким образом следствие останавливается.
Напомним, 20 ноября генеральная прокуратура Украины утратит следственные полномочия в рамках реформирования ведомства. Ввиду этого дела так называемого майдана должны будут быть переданы в иные структуры, в частности — в государственное бюро расследований и национальное антикоррупционное бюро Украины. Ранее расследованиями по так называемому делу майдана занималась ГПУ.