Эдуард Лимонов, 17 ноября 2019, 09:14 — REGNUM 53-й Акт сегодня, суббота 16 ноября, ровно год борьбы жёлтых жилетов
Основных манифестаций заявлено пять.
- 1. Периферик (в Париже это как наш МКАД). Собираются в 10 часов у въезда на peripherique ouest, по призыву организации «Нервная Франция» Эрика Друэ (помните его, дальнобойщик). Нет места сбора. Никаких атрибутов манифестации. В худшем случае, когда вы уже на периферик, положите жёлтый жилет на заднее сидение вашего автомобиля.
- 2. Champs Elysees (Елисейские поля) начиная с 10 часов (и вероятно весь день). Множество призывов циркулирует — собраться в окрестностях Елисейских Полей (вокруг).
- 3. Порт de Champerret — встреча в 8 часов, начало движения около 11.30. Через Сlichy — пауза у метро Blanche c 13 до 14 часов. Конечные пункты — мост D"Austerlitz и place Valhubert. Всего 11,5 километров.
- 4. Манифестация заявлена Фаоузи Леллуш и Присциллой Людоски. Встречаются на place d'Italie в 10 утра, начало движения в 14 часов. Изначально предложенный маршрут (St.Lazare — Invalides), был отвергнут префектурой. Конечные пункты — бульвар Magenta — rue La Fayette — place Franz Liszt. Протяжённость маршрута 6,4 километров.
- 5. Место будет объявлено в день манифестации. Принесите ваш тент, пуховик. Встреча вечером в 19 часов.
Помимо этого, опубликовано следующее объявление по грифом «ВНИМАНИЕ»:
"Оккупации в различных магазинах, назначенные на субботу 16 ноября аннулированы и заменены одной общей оккупацией в воскресенье 17 ноября. (Публикуется список рандеву с намерениями приступить к всеобщей оккупации 17 ноября.)
- Жилеты заявили многие манифестации в Париже, Лионе, Марселе и повсюду во Франции чтобы отпраздновать годовщину их движения.
- Министр внутренних дел в свою очередь распорядился мобилизовать многие полицейские силы.
Первые сообщения с мест:
Кольцевая дорога периферик стала местом столкновения жилетов и полиции. Чтобы разогнать перекрывших дорогу, полиция употребила слезоточивый газ.
Слезоточивый газ употреблён также на Place d"Italie. Протестующими разбита автобусная остановка. Жгут автомобильные шины.
К 09.40 по парижскому времени полиция совершила уже 16 задержаний утром в Париже.
А 1192 человека подверглись «контролю» (то есть обыску на месте).
Приготовили ли жилеты какую-нибудь выдающуюся акцию по случаю юбилея движения, увидим.
Ждём рапорта от Yvan Hardoy.
Yvan запаздывает со своим рапортом, потому чтобы не терять времени начну c того, чем обычно заканчиваю.
Уже известны общие цифры участвовавших.
МВД Франции доложило об участии 28 000 по всей стране. Из них 4 700 в Париже.
Le Nombre Jaune — 44 000 по Франции.
Такого количества участников не наблюдалось с манифестации 9 марта 2019 года.
Согласно французским СМИ, основными точками противостояния в Париже были площадь Италии, позднее столкновения переместились в квартал Ле Аль (Quartier des Halles).
Фактически все французские СМИ пишут о том что манифестанты разбили монумент маршалу Жюэну. Впрочем, это преувеличение, пострадала скорее облицовка постамента и сооружения мемориального комплекса. Самого же бронзового маршала окрасили в цвет жилетов, но не изувечили.
Префект парижской полиции Didier Lallement в последний момент отозвал разрешение на манифестацию жилетов от Северного вокзала в 14 часов. Префект мотивировал отзыв разрешения «систематическими атаками на силы безопасности и пожарных"и тем, что «на улицы вышли лица, которые не защищают их дело, но занимаются разрушением».
К восьми вечера штаб полиции сообщил о задержании 147 человек в Париже и об аресте 129 из них. К восьми вечера полиция всё ещё продолжала использовать слезоточивый газ, водомёты и дымовые шашки против манифестантов.
20 станций метро были закрыты в Париже с 07 утра субботы.
Многие манифестанты, не желая быть опознанными, скрывали лица.
Теперь по регионам:
В НАНТЕ вышли около тысячи человек. Произошли столкновения между полицией и протестующими.
В МОНПЕЛЬЕ манифестанты атаковали приёмную макроновской партии «Республика на марше!» Разбиты стёкла, на стенах, как пишут СМИ, — «анархистские лозунги».
В БОРДО вышли 600 человек.
В ТУЛУЗЕ — 500 человек.
В обоих этих городах полиция употребила слезоточивый газ и водяные пушки.
В ЛИОНЕ слезоточивый газ применён был в центральных кварталах города. От газа пострадали как манифестанты, так и прохожие.
По сотне человек вышли в небольших городах — в Альби, в Тарне, в Жере и других.
В воскресенье 17 ноября, как я указал выше, намечаются оккупации магазинов.
Вот и рапорт Yvan (a):
- 1. Манифестация, декларированная Фаоузи Леллушем и Присциллой Людоски в ле Алле (des Halles) от 9 до 18 часов.
- 2.» Ненасильственная» манифестация, начиная с 10 часов на Бастилии и до бульвара La Villette.
- 3. Оккупация «храмов потребления». Сбор у метро Сент-Лазар.