Ла-Пас, 17 ноября 2019, 09:09 — REGNUM Бывший президент Эво Моралес обвинил власти Боливии в развязывании террора в отношении неугодных политических сил. Об этом бывший лидер страны написал в Twitter
Также Моралес написал, что действия новой власти в отношении политических оппонентов «это настоящая диктатура, которая убивает без пощады».
Ранее сообщалось, что накануне издан указ, согласно которому ВС Боливии, участвующие в подавлении протестов, будут освобождены от уголовной ответственности в случае, если они применяли насилие для самообороны. Межамериканская комиссия по правам человека осудила документ, назвав его противоречащим международным стандартам в области защиты прав человека.
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