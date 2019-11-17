Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Безответственными и безопасными для США назвала любые предположения о здоровье президента страны Дональда Трампа его секретарь Стефани Гришэм. Соответствующее обращение она опубликовала в Twitterr.

Дежурное обследование президента в течение последних суток активно обсуждается в американских медиа. Очередной комментарий Гришэм стал ответом на сакразм журналиста CNN Брайана Стельтера, который назвал рутиной «регулярные осмотры» президента и сопутствующие им восхваления физического здоровья Трампа.

Ранее Гришэм заявила, что у президента США «больше энергии, чем у кого-либо еще в Белом доме».

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