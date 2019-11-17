Челябинск, , 08:52 — REGNUM В Челябинске автовокзал «Центральный» перенесу от дворца спорта «Юность». Так решили горожане в ходе интернет-голосования.

Опрос проводился на портале «Активный житель 74». За сохранение автовокзала на нынешнем месте проголосовали 870 человек, а против — 2536. Ещё 101 посчитали, что этот вопрос должны решать специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, автовокзал «Центральный» был создан в 2011 году. Поддержали это не все, часть горожан выступила резко против. В частности, людям не нравилось то, что автобусы проезжают по городу, а не останавливаются на окраинах.

Предыдущий опрос проходил в августе, и тогда граждане выступили за сохранение вокзала. Но итоги признали недействительными, так как среди участников голосования было много представителей других регионов. В нынешнем опросе могли участвовать только жители Челябинска.

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