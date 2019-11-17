Лимасол, Кипр, , 09:18 — REGNUM О признании главой Православной Церкви на Украине митрополита УПЦ Онуфрия. А также об отделении своей позиции в вопросе поминовения патриархом Александрийским Феодором II 12 ноября на Кипре Епифания в качестве главы ПЦУ заявил митрополит Лимассольский (одна из митрополий Кипрской Православной Церкви — ИА REGNUM) Афанасий. Об этом 16 ноября сообщается в пресс-службе Лимассольской митрополии.

В заявлении говорится о том, что поминовение главой Александрийской Православной Церкви Феодором на богослужении в Лимассоле 12 ноября Епифания в качестве главы так называемой ПЦУ не выражает мнение митрополита Афанасия и возглавляемой им митрополии, на территории которой произошло поминовение.

В сообщении на сайте митрополии также говорится, что данную позицию митрополит Афанасий выразил в эфире радиостанции митрополии. Митрополит подчеркнул, что иерархи Александрийской церкви уверяли митрополита Афанасия в том, что патриарх Феодор дал обещание не поминать Епифания во время богослужения. Также кипрский иерарх отметил, что патриарх Александрийский в ходе богослужения не предупредил его о намерении совершить поминовение Епифания в качестве главы ПЦУ.

Митрополит Лимассольский Афанасий подытожил, что хотя поминовение и было совершено в храме Кипрской Православной Церкви, однако не отражает ни его мнения, ни мнения вверенной ему митрополии.

Вместе с тем, митрополит Афанасий отметил, что «принимает и признает в качестве канонического Митрополита Киевского и всея Украины только Блаженнейшего Онуфрия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, патриарх Александрийский 9 ноября прибыл на Кипр в рамках предстоящих церковных чествований православного святого. На Кипре Феодора просили не поминать на предстоящих богослужениях Епифания.

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