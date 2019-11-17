Вашингтон, 17 ноября 2019, 08:47 — REGNUM Положительными эмоциями от посещения медицинского центра Уолтера Рида поделился президент США Дональд Трамп. Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в Twitter.
По словам президента, проходя медобследование в центре Уолтера Рида, он пообщался с семьей молодого человека «перенесшего серьезную операцию в удивительном медицинском центре».
Ранее пресс-секретарь президента США сообщила о том, что Дональд Трамп решил раньше начать проходить ежегодное обследование здоровья в связи с тем, что грядущий 2020-й год будет очень насыщенным. Предыдущее обследование президент США проходил в феврале 2019-го.
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