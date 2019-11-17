Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Положительными эмоциями от посещения медицинского центра Уолтера Рида поделился президент США Дональд Трамп. Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в Twitter.

По словам президента, проходя медобследование в центре Уолтера Рида, он пообщался с семьей молодого человека «перенесшего серьезную операцию в удивительном медицинском центре».

"Так началась первая фаза моего ежегодного обследования, — отметил Трамп. — Все очень хорошо (отлично!). Завершу в следующем году».

Ранее пресс-секретарь президента США сообщила о том, что Дональд Трамп решил раньше начать проходить ежегодное обследование здоровья в связи с тем, что грядущий 2020-й год будет очень насыщенным. Предыдущее обследование президент США проходил в феврале 2019-го.

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