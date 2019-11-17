Ла-Пас, , 08:18 — REGNUM Вооруженные силы Боливии, участвующие в подавлении протестов, будут освобождены от уголовной ответственности в случае если при осуществлении своих конституционных функций они применяли насилие для самообороны. Соответствующий указ был принят новыми властями Боливии, сообщает 16 ноября Opinión Bolivia.

С критикой на новый указ тут же обрушилась Межамериканская комиссия по правам человека, в которой заявили, что введенная новым правительством норма закона «не отвечает международным стандартам в области защиты прав человека и стимулирует применение силы для подавления» протестов.

В свою очередь министр нового правительства Ксеркс Хустиниано аявил о том, что новый указ не является «лицензией на убийство», а напротив призван стать фаткором, сдерживающим кнтронтацию и предотвращающим насилие и смерти.»Этот указ просто разрешает, чтобы совместно с полицией они могли действовать в соответствии и обеспечивать порядок и безопасность всех боливийцев», — отметил Хустиниано.

Напомним, после того, как президент Боливии Эво Моралес покинул пост в связи с государственным переворотом, в стране было убито 24 человека и несколько десятков получили ранения.