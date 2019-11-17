Уссурийск, Приморский край, , 07:35 — REGNUM Частичное обрушение конструкций произошло в аварийном жилом доме в приморском городе Уссурийске, сообщает 17 ноября «Вести: Приморье».

Сообщается, что прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб эвакуировали из здания 13 человек, в том числе двое детей. Жертв и пострадавших в результате инцидента не обнаружено.

По данным экспертов, рухнувшая стена не была несущей, а потому ее падение не несет угрозы другим жилым помещениям.

Прибывший на место аварии губернатор Приморского края Олег Кожемяко отдал поручение о проведении «тщательной экспертизы здания». Кроме того, глава региона напомнил о том, что дом признан аварийным и переселение из него жильцов необходимо провести в ближайшем будущем.