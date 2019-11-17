Лондон, , 06:47 — REGNUM Инженер-изобретатель из Великобритании Ричард Браунинг пролетел над проливом Ла-Манш в реактивном костюме собственного изобретения, сообщает 16 ноября таблоид Daily Mail.

Сообщается, что мужчина в костюме с пятью турбинами смог пролететь вдоль пирса у города Брайтона целых 500 метров, развив при этом скорость в 134 км/ч. Сообщается, что изобретатель побил свой предыдущий рекорд по скорость.

Однако британцев трудно удивить подобными полетами. Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года французский инженер Франк Запата перелетел через Ла-Манш из Франции в Великобританию на самодельной доске с реактивными двигателями. Французу удалось развить скорость до 170 км/ч.

Читайте также:Французский пилот Бруно Веццоли перелетел Ла-Манш на летающем автомобиле

Читайте ранее в этом сюжете: Инженер из Франции перелетел Ла-Манш на самодельной реактивной доске