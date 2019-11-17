Киев, 17 ноября 2019, 06:30 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал разведение войск в Донбассе успехом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «24 канал».
По его словам, достигнутый успех «нужно ещё реализовать».
Напомним, 14 ноября в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Владимир Путин предостерег власти Киева возвращать на линию разграничения в Донбассе вооруженный силы Украины.
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