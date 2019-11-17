Мехико, 17 ноября 2019, 05:31 — REGNUM Диктатурой, убивающей без пощады, назвал пришедших к власти в Боливии в результате военного госпереворота, экс-президента страны Эво Моралес. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.
Моралес отметил также, что только с момента их самовыдвижения, они стали причиной гибели 24 человек, 12 из которых были расстреляны в пятницу, 15 ноября в пригороде Кочабамбы Сакабе. «Все они коренные братья», — подчеркивает экс-президент.
Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми жертвах насилия среди сторонников Моралеса. Напомним, свергнутый в результате военного переворота президент Боливии находится в Мексике.