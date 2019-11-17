Москва, , 05:13 — REGNUM Бывший инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, прилетел в Осло. Об этом сообщил телеканал «NRK».

Берг прилетел в Осло из Вильнюса. В аэропорту его встретила семья.

Шпиона передали представителям Норвегии на территории Литвы.

Напомним, 15 ноября власти Литвы объявили об обмене двух граждан России на двух литовских граждан и одного подданного королевства Норвегия.

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