Гавана, , 04:38 — REGNUM Окончательное решение о дате визита российского президента Владимира Путина на Кубу будет принято с учетом графика главы Кремля, а также сроков сроков согласования с кубинской стороной, заявила находящаяся с официальным визитом на Кубе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает RT.

По словам спикера, в настоящий момент этот вопрос прорабатывается по дипломатическим каналам.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Кубы Мигель Диас-Канель пригласил российского лидера посетить Гавану, президент Путин с благодарностью принял данное предложение. Валентина Матвиенко с находится на Кубе в составе российской делегации с официальным визитом, приуроченным к 500-летию Гаваны.