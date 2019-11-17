Кочабамба, Боливия, , 04:13 — REGNUM В боливийском городе Сакаба в пригороде Кочабамбы жертвами пулевой атаки сил безопасности стали по меньшей мере восемь сторонников покинувшего пост президента Боливии Эво Моралеса, сообщает 16 ноября Associated Press.

Восемь человек погибли и десятки получили ранения после столкновения протестующих против государственного переворота в Боливии сторонников президента и вставших на сторону временного правительства правоохранителей.

«Силы безопасности открыли огонь по толпе, — сообщает с места событий корреспондент NPR. — Будет больше протестов, больше эмоций, больше насилия и больше напряженности».

Расстрел митингующих произошел в пятницу, 15 ноября, а на следующий день на месте событий собралась разгневанная толпа. Демонстранты скандировали: «Гражданская война! Сейчас!»

Инцидент в Сакабе является часть массового проморальского движения, охватившего страну после государственного переворота, сообщает источник.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших. Находящийся в Мексике экс-президент Боливии Эво Моралес призвал военных остановить насилие, назвав произошедшее в Сакабе резней.