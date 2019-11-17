Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.

Американский лидер завершил досрочное обследование в больнице Уолтера Рида. Сообщается, что собеседование со специалистами и лабораторные анализы заняли в целом около двух часов.

«Президент остается здоровым и энергичным без жалоб, о чем свидетельствуют его неоднократные энергичные выступления перед тысячами американцев несколько раз в неделю», — говориться в сообщении Белого дома.

Это был девятый визит Трампа в медицинский центр Уолтера Рида с момента его вступления в должность.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп принял решение о досрочном прохождении ежегодного медицинского обследования в связи с тем, что будущий 2020 год будет «очень насыщенным».