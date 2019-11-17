Вашингтон, 17 ноября 2019, 03:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.
Американский лидер завершил досрочное обследование в больнице Уолтера Рида. Сообщается, что собеседование со специалистами и лабораторные анализы заняли в целом около двух часов.
Это был девятый визит Трампа в медицинский центр Уолтера Рида с момента его вступления в должность.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп принял решение о досрочном прохождении ежегодного медицинского обследования в связи с тем, что будущий 2020 год будет «очень насыщенным».