Вашингтон, , 03:12 — REGNUM В государственном департаменте США принято решение о внесении министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарильи в санкционные списки в связи с его причастностью к «грубому нарушению прав человека». Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе госдепа.

В сообщении подчеркивается, что по закону обвиненному к коррупции или нарушении прав человека иностранному чиновнику будет запрещен въезд в США, такие же ограничения предусматриваются и для его ближайших родственников. В связи с чем дети Гандарильи Хулио и Алехандро также вносятся в списки.

Помимо причастности к грубому нарушению прав человека, «министерство внутренних дел кубы отвечает за произвольный арест и задержание тысяч кубинских граждан и незаконное заключение в тюрьму более 100 политических заключенных», говорится в сообщении.

В завершении сообщения в американском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что поддерживают кубинский народ, в интересах которого и принимается означенное решение.

Ранее 16 ноября 2019 года госсекретарь США Майк Помпео заявил о введении санкций в отношении пяти кубинских гостиниц.