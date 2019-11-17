Скопье, , 10:19 — REGNUM 16 ноября президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил, что его страна не должна присоединяться к ЕАЭС (Евразийский экономический союз), поскольку это противоречит устремлениям её граждан к вступлению в Евросоюз.

При этом, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Пендаровски подчеркнул, что выбор в пользу ЕС не противоречит недавно сделанному премьер-министром Зораном Заевым призыву к российским компаниям увеличить инвестиции в экономику этой балканской страны.

Также македонский лидер заявил, что экономические санкции против Российской Федерации могут негативно повлиять на экономику его Северной Македонии. Пендаровски подчеркнул, что до окончательного вступления НАТО его страна может себе позволить сохранять прежний уровень товарооборота с Россией, однако после вступления в евро-атлантические организации выбора у страны уже не будет.

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