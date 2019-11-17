Вашингтон, , 01:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп решил воспользоваться выходными для прохождения части процедур ежегодного медицинского обследования, сообщила пресс-секретарь администрации президента Стефани Гришем, передает 16 ноября CNN.

Несмотря на то, что с момента прошлого февральского обследования год еще не прошел, глава Белого дома ожидает «очень насыщенный 2020-й» и будет проходить необходимые процедуры досрочно.

Сообщается, что 73-летний Трамп прибыл в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Напомним, прошлый плановый медосмотр президент США прошел 8 февраля. По результатам исследования врач Белого дома Ронни Джексон заявил об отличном здоровье Трампа. Медик также отметил, что не испытывает тревог по поводу когнитивных способностей президента.