Шри-Джаяварденепура-Котте, , 23:53 — REGNUM На президентских выборах в Шри-Ланке закрылись избирательные участки, об этом 16 ноября сообщает Al Jazeera.

Голосование проходила в условиях нарастающих межрелигиозных противоречий и падения экономического роста, предполагается, что предварительные результаты будут опубликованы в воскресенье, 17 ноября.

«Мы рады сообщить, что во время выборов не произошло ни одного серьезного эксцесса», — отметил председатель избирательной комиссии Шри-Ланки Махинда Дешаприя.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие выборы в стране прошли в условиях массовых беспорядков, а также столкновений между враждующими группировками.

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