Иерусалим, , 23:52 — REGNUM Правоохранительные органы Израиля задержали гражданина Ливана за незаконное пересечение границы, об этом 16 ноября сообщает Al Arabia.

Представители вооруженных сил еврейского государства отметили, что арестованный задержан для допроса.

Ливанская сторона подтвердила данный факт, отметив, что мужчина незаконно пересек границу, а перед этим застрелил двух человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Израиля находятся в состоянии повышенной боевой готовности с августа 2019 года, после того, как ситуация в регионе значительно обострилась в связи с противостоянием Тель-Авива и Тегерана, а также с ливанской «Хезболлой».

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