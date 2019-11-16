Хартум, , 23:37 — REGNUM Суд Судана планирует вынести приговор по делу бывшего президента страны Омара аль-Башира в декабре 2019 года, об этом 16 ноября сообщает Al Arabia.

Омар аль-Башир U.S. Navy

Вердикт будет объявлен 14 декабря, после того, как будут заслушаны показания всех свидетелей по указанному делу.

Омар аль-Башир обвиняется в коррупции, поводом к подобному обвинению послужила солидная денежная сумма, обнаруженная при обыске в его доме.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Судане начались массовые акции протеста, вызванные решением властей повысить цены на хлеб. Манифестации продолжились и привели к тому, что в апреле 2019 года военные свергли президента страны и заключили его под стражу.

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