Анкара, , 22:50 — REGNUM Вооруженные силы Турции в ходе своей агрессии на севере Сирии уничтожили 442 мины и свыше 1 тыс. самодельных взрывных устройств, об этом 16 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

«Для обеспечения безопасности сирийских граждан в ходе операции «Источник мира» наши храбрые военные продолжают уничтожать мины, установленные террористами» — говорится в сообщении агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии в целях борьбы с курдскими повстанцами. Операция стала возможна после того, как американские военные покинули север страны.

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