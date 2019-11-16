Нью-Дели, , 22:31 — REGNUM В Индии провели испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности «Агни-2», которая способна нести ядерный боезаряд. Об этом 16 ноября сообщает India Express со ссылкой на военные источники.

По их данным, испытания ракеты, дальностью поражения которой составляет 2 тыс. км, успешно прошли на полигоне в восточном штате Одиша. Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад Индия успешно испытала баллистическую ракету «Агни-4», которая также способна нести ядерный заряд. Дальность ее полета составляет 8 тыс. км. Ракета оснащена современным компактным бортовым радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет обеспечить высокий уровень надежности и точности.