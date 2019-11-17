Исламабад, , 09:50 — REGNUM 16 ноября первые грузовики с крупной партией томатов начали пересекать иранско-пакистанскую границу.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, эти грузовики — помощь от Ирана, к которому Исламабад обратился из-за «помидорного кризиса», обрушившегося на страну. По данным информагентства, цены на помидоры (основа местной кухни) в Пакистане достигли небывалых высот: в среднем они продаются по 180 рупий (90 рублей) за килограмм, однако в некоторых районах страны цена достигает 300 рупий (150 рублей). Резкое подорожание помидоров связано с непродуманной правительственной политикой и плохими погодными условиями, которые нанесли большой урон урожаю.

Правительство Пакистана в этих условиях было вынуждено организовать срочный импорт томатов из соседнего Ирана, с чем согласилось иранское правительство и предприниматели. Ожидается, что экстренная мера поможет снизить цены на товар на пакистанских рынках.