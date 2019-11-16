16 ноября 2019 | Время чтения 7 мин

Если сравнить сегодняшнюю имитацию политической системы в Белоруссии с кладбищем, а создаваемую – с кукольным театром, директором кладбища быть намного безопаснее. Куклы могут в любой момент взбунтоваться. Тем более что у них есть «друзья» на Западе.

Вадим Бухарский, , 21:54 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего недавнего визита в Австрию сказал, обращаясь к европейским политикам: «Смотрите, чтобы вам со временем не пришлось учиться демократии у Беларуси».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Что это было? Все уже привыкли к нелепым высказываниям белорусского диктатора, вроде того, что он — первый президент России, а Минск скоро станет столицей США. Но всё-таки дедушка Фрейд завещал нам анализировать случайно проскакивающие откровенные высказывания. Мы и проанализируем.

17 ноября в Белоруссии проходят парламентские выборы. Честно говоря, затрудняюсь, что здесь взять в кавычки, то ли «парламентские», то ли «выборы», то ли всё сразу, то ли — каждое слово в кавычках по отдельности. Не будет преувеличением сказать, что большинству граждан Белоруссии эти выборы интересны значительно меньше, чем тонкости устройства жужжальца мухи-дрозофилы. Результаты выборов интересны только тем, кто непосредственно избирается, и их группам поддержки. Тем не менее, страсти кипят.

Наибольшее раздражение вызывает принудительное досрочное голосование. Кто не знает, досрочное голосование предназначено для тех, кто очень хочет проголосовать, но не сможет сделать это в день выборов, поскольку будет в отъезде или на работе. То есть, мизерный процент избирателей.

Тем не менее, процент досрочно проголосовавших представляет собой важнейший показатель на каждых белорусских выборах, и высокий процент трактуется как большое достижение. Руководство государственных предприятий и организаций, а также государственных ВУЗов, всеми мыслимыми и немыслимыми способами загоняет своих работников и студентов на досрочное голосование. По состоянию на 16 ноября досрочно проголосовали уже 27,5% избирателей.

Поскольку стремление власти к повышению процента досрочно проголосовавших никакими рациональными соображениями объяснить невозможно, избиратели подозревают, что это нужно для облегчения процесса фальсификации выборов. Хотя, поскольку результаты выборов избирателей не интересуют, это скорее способ обеспечения хоть какой-то явки на «выборы».

Александр Лукашенко голосует President.gov.by

Русофобская оппозиция раньше часто заявляла о бессмысленности участия в выборах, иногда призывала к их бойкоту. Но в последнее время активно в них участвуют. Выдвигаются в депутаты, прорываются в избирательные комиссии, в том числе и через суд, ведут наблюдение на участках. Им кто-то подсказал, что что-то изменилось? Видимо — да.

Во время досрочного голосования уже произошло немало эксцессов. Я хотел бы обратить внимание на два. В сети есть видеозапись, сделанная оппозиционером-наблюдателем, на которой некая женщина пытается вбросить в урну для голосования целую кипу бюллетеней. Наблюдатель обращает на это внимание, и она убегает из участка. Как выяснилось позже, это была работница детсада, директор которого заседает в местной избирательной комиссии.

Если смотреть видео внимательно, можно увидеть, что наш героический «змагар» навёл своё устройство видеозаписи на кабинку для голосования задолго до того, как женщина вышла оттуда, и начал требовать показать что у неё в руках ещё до того, как стало видно, что бюллетеней у неё слишком много. Очевидно, что он был предупреждён. При этом руководить ЦИК Лидия Ермошина после опубликования видео не только не стала разбираться в ситуации, а потребовала удалить наблюдателя с участка за несанкционированное ведение видеозаписи. То есть — пошла на обострение.

В другом случае, наблюдатели из оппозиции заметили, что белорусский флаг возле урны для голосования на участке на момент его закрытия вечером висел вверх ногами, а после снятия пломб с участка утром оказался висящим правильно. То есть, на участке ночью кто-то был и перевесил флаг. Напрашивается подозрение, что он же и вбросил фальшивые бюллетени в урну, не нарушать же закон только из-за флага. Флаг можно было и днём поправить.

Представьте себе, фальсификатор выборов ночью в темноте пробирается в участок, вбрасывает бюллетени в урну, и увидев, что флаг висит неправильно, начинает это исправлять. Для этого нужно снять полотнище с древка, и надеть его правильно. Всё надо делать в темноте. Совершенно очевидно, что это — намеренная провокация для разжигания недовольства.

Сопоставляя высказывание Лукашенко в Австрии с возросшей активностью его «оппозиции» и многочисленными случаями привлечения внимания к никому не интересным выборам, можно сделать определённые выводы. В Белоруссии создаётся более убедительный фейк политической системы, чем ныне существующий.

Александр Лукашенко во время визита в Австрию President.gov.by

Сегодняшняя пародия на политическую систему, существующая в Белоруссии, выглядит совсем неубедительно. Даже советские «выборы» с единогласным избранием единственного кандидата выглядели лучше — хотя бы честно.

Одним из условий Запада в развороте Лукашенко задом к России является создание в Белоруссии «демократической» политической системы. И он её создаёт. Естественно, активистам оппозиции не скажут, что они — участники большого спектакля. Когда политическая система будет создана, в Белоруссии станет не так тоскливо, как сейчас. Различные политические активисты, депутаты, политологи и т.п. будут весело поливать друг друга с экранов, поругивая власть, естественно.

То есть, всё будет выглядеть примерно так, как на Украине. Там можно критиковать власть, ругать друг друга на чём свет стоит, высказывать различные мнения, главное не трогать антироссийскую «рамку консенсуса». Но на Украине, при всех минусах тамошней «демократии», политическая система существует. Политическая система — это борьба различных властных группировок друг с другом за власть. Политические партии, выборы, идеологии — это только внешнее проявление этой борьбы.

К примеру, в СССР политика была — за власть боролись различные группировки. Другое дело, что борьба эта была «подковёрной» — она не канализировалась в демократические механизмы. То есть, в СССР политическая борьба была, но сферы публичной политики не было.

И в Российской Федерации, и на Украине, при всех недостатках политические системы тоже существуют. Борьба за власть идёт как публичными, так и непубличными методами. В Белоруссии же политики нет от слова «совсем». Там ровно один политик — Александр Григорьевич Лукашенко.

Различные группировки, борющиеся за контроль над какими-либо ресурсами, в Белоруссии, конечно, существуют. Но на политическом уровне они задавлены президентской «семьёй», и могут претендовать только на крошки с её стола. То есть, на политическом уровне эти группировки просто отсутствуют.

Теперь в Белоруссии будет создана сфера публичной политики, все проявления которой будут управляться одной группировкой. Сама собой напрашивается аналогия — кукольный театр.

Такая система позволит западным политикам отпиарить изменение своего отношения к «последнему диктатору Европы» перед своими избирателями. Сами политики всё понимают, но картинка для обывателя будет убедительной — в Белоруссии появилась демократия! С другой стороны, фейковая политическая система, заводилами в которой, естественно, будут националисты, позволит указывать России на «нежелание белорусского общества» интегрироваться с ней.

В общем, все, кто хочет играть роли в кукольном театре имени Лукашенко — айда! Открылись вакансии! Единственное условие — необходимость поддержания определённой «рамки консенсуса», которая заключается в признании необходимости существования отдельного государства «Белоруссия/Беларусь». То есть — признание необходимости сохранения России в расчленённом состоянии. А в остальном — можете быть хоть левыми, хоть правыми, хоть «пророссийскими», хоть «антироссийскими». Неважно.

При реализации этой системы можно будет констатировать, что Белоруссия потеряна для Российской Федерации навсегда. Если это уже не случилось. Но для самого Александра Григорьевича эта система таит опасность. Хотя Западу вроде бы нет смысла сносить вполне устойчивую власть в Белоруссии.

Дело в том, что как мы помним из классики, все куклы ненавидели Карабаса Барабаса. Также и здесь, разница между «системными» националистами, наполняющими госаппарат и заседающими в различных «диалогах», и «несистемными», восстанием которых Лукашенко запугивает Москву, очень условна. Его ненавидят все. Даже аполитичной части населения, ещё не сознающей всех последствий белорусизации и разворота на Запад для них лично, он надоел хуже горькой редьки.

Если сравнить сегодняшнюю имитацию политической системы в Белоруссии с кладбищем, а создаваемую — с кукольным театром, директором кладбища быть намного безопаснее. Куклы могут в любой момент взбунтоваться. Тем более что у них есть «друзья» на Западе.