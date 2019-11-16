Рига, , 19:43 — REGNUM Национальные вооружённые силы Латвии приглашают всех желающих осмотреть группу боевых кораблей НАТО, пришвартовавшихся у причала Рижского пассажирского порта в честь 101-й годовщины независимости, отмечаемой 18 ноября, пишет портал LSM

Так, у порта пришвартовались датский фрегат Thetis, норвежский минный тральщик Rauma, миноносец королевского флота Великобритании Cattistock, голландский Urk и немецкий Weilheim.

Также представлены латвийские военные корабли Virsaitis, Rūsiņš, Rēzekne и Tālivaldis. Эскадра простоит в порту Риги до 18 ноября включительно.