Рига, , 19:21 — REGNUM За сутки с небольшим, прошедшие с момента открытия процедуры сбора подписей «За» роспуск Сейма на официальном портале Latvija. lv проголосовало почти 12 000 человек, пишет портал press.lv.

В октябре Центральная Избирательная Комиссия (ЦИК) Латвии зарегистрировала инициативу товарищества «Власть народу Латвии» и «Партии Центра», а 15-го ноября начала официальный сбор подписей за отставку XIII Сейма.

Чтобы референдум состоялся, необходимо собрать подписи не менее одной десятой части от общего числа избирателей, то есть 154 865, в течение 12 месяцев, или до 14 ноября 2020 года.

Если темп, с которым люди регистрируют свои подписи, не спадёт, уже к концу ноября ЦИК Латвии будет вынужден начать работу по подготовке национального референдума о роспуске Сейма