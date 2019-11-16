Псков, , 18:52 — REGNUM В Псковской области президиум регионального политсовета «Единой России» прекратил полномочия члена партии, экс-главы Печорского района Дмитрия Сопотова на посту секретаря Печорского районного отделения партии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, вопрос был рассмотрен 15 сентября.

Вопрос о досрочном лишении полномочий — полномочия партийной конференции. Она соберётся в ближайшее время, пояснили в псковской «Единой России».

Напомним, Дмитрий Сопотов оставил пост главы района после утечки в интернет видеозаписи, на которой запечатлён его конфликт с сотрудниками правоохранительных органов: на видео Сопотов оскорбляет сотрудника ГИБДД, выражается матом, а также обзывает полицейского «шестёркой».

Читайте также: Псковский чиновник объяснил мат в адрес полиции

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести в отношении Сопотова служебную проверку. Сопотов заявил о сложении полномочий главы Печорского района на следующий же день. Одновременно он написал заявление и об уходе с поста руководителя районного отделения «Единой России».

Читайте также: В Псковской области главу района ждёт проверка после нецензурного видео

Отметим, что Дмитрий Сопотов возглавлял Печорский район чуть более двух лет — на этот пост он был избран в сентябре 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Псковский глава района ушёл с поста после скандала с матом в адрес полиции