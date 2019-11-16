Москва, , 18:43 — REGNUM Процедура передачи Украине задержанных в Керченском проливе кораблей может быть осуществлена при условии гарантии их сохранности как вещественных доказательств. Об этом 16 ноября Интерфаксу заявил представитель МИД России.

«Изначально сделанное Киеву предложение всё это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», — сказал он.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника сообщила, что Россия готова отдать Украине два боевых катера и один буксир, которые были арестованы в Керченском проливе, ещё до саммита в «нормандском формате», который должен состоятся 9 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива три украинских боевых корабля совершили провокацию. Российские пограничники задержали их за незаконное пересечение госграницы, экипажи были арестованы.

Украина назвала такие действия «российской агрессией» и ввела военное положение в десяти областях страны. 7 сентября 2019 года уголовное преследование украинских моряков в России было прекращено. Они были освобождены из-под стражи и переданы Киеву.

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