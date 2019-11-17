Мехико, , 10:09 — REGNUM Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор заявил, что первый год пребывания у власти не был для него простым, при этом глава государства пообещал утолить «жажду правосудия» мексиканского народа. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Лопес Обрадор заверил, что сделает жизнь своих граждан лучше. Возможно, допустил он, программ развития будет запущено меньше, чем ожидалось, но они будут более действенными.

«Лучше меньше, но лучше, — обозначил политик. — Пусть будет не 500, а 50 программ, но они дойдут до всех людей».

«Не думайте, что это было легко: нам достался старый норовистый бык», — так описал «наследство» предыдущего правительства президент. Он призвал остановить этого «быка» и побороть коррупцию.

Андрес Лопес Обрадор вступил в должность президента Мексики 1 декабря 2018 года.