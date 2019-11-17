Стокгольм, , 10:14 — REGNUM Шведские демократы в Гётеборге требуют от муниципальных властей, чтобы они расторгнули соглашение о городах-побратимах с китайским Шанхаем. Предложение было озвучено в качестве ответной меры на тюремное заключение китайскими властями шведского писателя Ги Минхая. Об этом 15 ноября заявила шведская газета Dagens Nyheter.

Ранее конфликт между послом КНР в Стокгольме и правительством Швеции перерос в открытое противостояние после того, как в пятницу было объявлено о вручении премии по литературе шведскому гражданину китайского происхождения писателю Ги Минхаю, который содержится в тюрьме на территории Китая.

Противоречия также затронули и Гётеборг, где уже 20 ноября будет рассмотрено предложение Шведских демократов, направленное на разрыв связей муниципальных властей с Шанхаем.

Шведские демократы требуют, чтобы специальное соглашение о партнерстве, действующее с 1986 года между городом Гётеборгом и Шанхаем, вторым по значимости городом Китая, не было продлено в конце года, когда истекает срок его действия.