Стокгольм, , 10:14 — REGNUM В Швеции член партии Зеленых и министр окружающей среды и климата Исабелла Лёвин назвала проекты в других странах, согласно которым можно купить лицензию для преодоления ограничений на выброс вредных веществ в атмосферу, одной из разновидностей «индульгенций» для богатых. Однако министр пока не готова выступить против участия Шведского энергетического агентства в подобных проектах. Об этом 15 ноября заявила шведская газета Dagens Nyheter.

Ранее была изучена эффективность выплаты так называемой «климатической компенсации», в том числе при покупке Шведским энергетическим агентством таких лицензий, согласно предусмотренному ООН механизму экологически чистого развития (CDM).

Было выяснено, что приобретение таких разрешений не приводит к реальному сокращению выбросов в атмосферу. Как правило, такие лицензии покупаются промышленными предприятиями для работы в бедных странах.

«Лично я думаю, что это своего рода индульгенция для нас, богатых, — если мы должны покупать разрешение на выбросы в других местах, но на самом деле это не ведет к тому, что мы действительно помогаем развитию в этих странах», — заявила Изабелла Левин.