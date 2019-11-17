Донецк, , 10:07 — REGNUM От нового руководства Украины не стоит ждать ничего хорошего. Об этом заявил депутат народного совета ДНР Владислав Русанов, сообщает 16 ноября официальный сайт Донецкой народной республики.

Депутат отметил, что новый президент Украины не принес Украине мир. Также политик подчеркнул, что у Зеленского «кураторы остались те же». «И они продолжают толкать «независимую» по пути войны, под шумок которой вот уже и новый закон о земле приняли. А значит, и нам не стоит ожидать ничего хорошего», — отметил депутат.

Политик также прокомментировал документ о так называемой реинтеграции Донбасса в состав Украины, разработанный советом национальной безопасности и обороны Украины, который недавно появился в сети интернет. Политик, в частности, назвал предложение СНБО, изложенное в документе «нарушающее все возможные права людей, по сути, совершенно нацистское».

Русанов также отметил, что жители республики помнят все, что им пришлось пережить от «агрессии Украины» за шесть лет войны и они «ожидают любых репрессивных планов со стороны Украины по отношению к ним».

«За шесть лет Украина убедила нас: если кто-то говорит, что убьет тебя, то он действительно сделает это. И сейчас Зеленский продолжает политику своего предшественника по уничтожению неугодных и «ненужных» людей Донбасса», — подытожил депутат.

Напомним, ранее бывший депутат Рады Алексей Журавко опубликовал на своем telegram-канале документ «О проекте государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса», разработанный в СНБО Украины. Документ был датирован 29 октября 2019 года и адресован главе офису президента Андрею Богдану, главе СБУ Ивану Баканову и премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.

В документе в частности отмечено, что «политическая позиция преимущественного большинства жителей оккупированных территорий (ДНР и ЛНР — ИА REGNUM) не является проукраинской». В связи с чем жителям республик будет предложено в течение месяца выехать в РФ. В отношении же к тем, кто не пожелает покинуть территорию, украинское руководство предлагает ряд мер. Проверить на предмет работы в органах власти республик, участие в вооруженных силах республик, проверить факты работы на предприятиях в ДНР и ЛНР.

«В зависимости от уровня соучастия, применить к ним меры криминального, административного или воспитательного характера. С целью реукраинизации жителей оккупированных территорий, переселить их в Центральные или Западные регионы Украины», — отмечалось в документе.