Анкара, , 16:08 — REGNUM ВВС Турции «нейтрализовали» шестерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, об этом 16 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Термин «нейтрализован» используется силовыми структурами Турции в отношении как ликвидированного противника, так и взятого в плен или добровольно сложившего оружие.

Напомним, спецоперация против курдских повстанцев в Ираке началась 27 мая 2019 года. За этот период были «нейтрализованы» свыше 400 членов РПК.

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