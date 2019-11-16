16 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 14:59 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Польши Анджей Дуда принял министров нового польского правительства во главе с сохранившим пост премьера Матеушем Моравецким. Выступая на церемонии назначения членов кабинета, Дуда заявил: «Пожалуйста, знайте, что для вас — особенно пана премьера, панов вице-премьеров, министров, всех — двери президентского дворца всегда открыты. Я готов говорить даже на самые трудные темы — такие разговоры, наверное, будут случаться. Если они будут проходить со мной, всегда буду очень благодарен за это, и хочу, чтобы вы помнили это. Даже в самых сложным вопросах я всегда готов помочь и всегда готов вместе нести бремя, если это служит общему благу Республики Польша».

Приглашая премьера и министров советоваться с ним и «вместе нести бремя», действующий глава государства фактически потянул одеяло на себя, что может не понравиться штаб-квартире правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS), равно как тем фракциям в ней, которые имеют зуб на Дуду (например, возвратившийся сейчас временно из политического небытия экс-министр национальной обороны Антоний Мачеревич). К тому же президент, возможно, несколько поспешил со своим призывом к правительству, учитывая, что весной следующего года Дуде надо будет отстоять свой мандат в избирательной кампании, что не выглядит легкой прогулкой. И только после победы, желательно чистой и убедительной, он покажет, что имеет существенный политический ресурс, с которым «Право и Справедливость» не может не считаться. Однако пока же на подъеме — Моравецкий.

Он не просто снова занял пост председателя Совета министров Польши, под него перестраивается система органов власти на таком важном направлении, как европейское. Из министерства иностранных дел Польши выведены три департамента по делам Европейского союза и приданы канцелярии премьера, а руководивший ими заместитель главы МИД Конрад Шимовский повышен до министра и переподчинен напрямую председателю правительства. Это решение уже вызвало критику польского дипломатического корпуса, причем, одинаково высказались люди, принадлежащие к антагонистическим лагерям. Так, руководивший МИД в 2015—2018 годах Витольд Ващиковский (PiS) назвал создание «министерства по европейским делам» идеей «неудачной» и «ослабляющей министерство иностранных дел», а также поставил под сомнения способности Шимовского.

В свою очередь пребывающий в оппозиции «Праву и Справедливости» глава МИД в 2007—2014 годах Радослав Сикорский полагает, что Моравецкий идет по британскому пути, где европейское направление напрямую подчиняется премьеру. И это ошибка, потому что председатель правительства будет в общении с Евросоюзом опираться на концепции своей канцелярии и справки польских министерств и ведомств. В то время как нельзя обойтись «без МИД, без постоянного потока информации из учреждений на местах, послов в европейских столицах». Зададим в этой связи первый вопрос: а волнуют ли PiS жалобы кадровых дипломатов? Непохоже. Так, нынешний министр иностранных дел Яцек Чапутович пояснил, что сотрудники трех профильных департаментов не состояли на дипломатической службе: «Это люди, которые являются представителями Государственной службы, а не заграничной».

Формально в задачи Гражданской службы входит обеспечение «эффективного функционирования государственного управления, независимо от политической ситуации и изменений в правительстве». Она подчиняется непосредственно премьеру. То есть сейчас вроде бы состояние де-факто с европейскими делами в МИД Польши урегулировали с точки зрения де-юре. Зададим второй вопрос: а что в таком случае вообще остается в компетенции польского министерства иностранных дел? Судя по заявлениям экс-посла Польши в США Рышарда Шнепфа, которые он сделал в интервью одному из национальных изданий, практически ничего. Одно из главных ведомств польского государства разрушено, говорит дипломат. «Неудобные» сотрудники уволены. А сам Чапутович не управляет министерством, оно перешло в руки «других лиц». Каких?

Шнепф утверждает, что это польские спецслужбы, которые курирует с 2017 года Мариуш Каминьский (с ноября сего года он еще вдобавок стал министром внутренних дел). «Его люди действительно отвечают за министерство, — подчеркивает бывший посол. — Это уже не МИД, а пристройка и синекура. Кого-нибудь, например, можно отправить послом в Чили (Яцек Гавришевский, бывший заместитель руководителя Агентства внутренней безопасности, стал послом Польши в Чили в 2017 году — ред.)… Министерство иностранных дел покатилось по наклонной. У нас больше нет азиатской политики. У нас нет восточной политики. Нет политики в отношении Ближнего Востока. Нет в отношении США, за исключением покупок у них. У нас нет политики в отношении Латинской Америки».

Если смотреть ретроспективно, то за последние несколько лет внешняя политика Польши стала фракционной. Премьер, министр национальной обороны и уполномоченный правительства по энергетике захватили американское направление. Президент и глава его канцелярии предпочитают продвигать межевропейские проекты (типа «Междуморье» и «Троеморье») с частичным заходом на восточное направление. Группа активных лоббистов сформировалась и на украинском направлении. И все они отстаивают и проводят личные интересы. Так что желание Моравецкого поставить под свой прямой контроль отношения с ЕС вызывает интерес. Если воспользоваться британским примером, который привел Сикорский, то прямое участие на тот момент премьера Великобритании Дэвида Кэмерона в боданиях с Брюсселем обернулось в итоге Brexit для Лондона. Держит ли в таком случае Моравецкий в уме возможность Polexit? Увидим.