Киев, , 15:12 — REGNUM Новым главой государственного агентства автомобильных дорог Украины по результатам конкурса на данную должность стал депутат от партии «Слуга народа» Александр Кубраков. Сообщение об этом появилось 15 ноября на сайте правительственного портала.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук также отметил, что нового главу «Укравтодора» ведомство получит на следующей неделе.

На сайте правительства отметили, что Кубраков заявил, что первоочередными заданиями на новой должности он считает кадровые изменения, а именно обновление управленческого состава служб автомобильных дорог в областях, а также управления государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины».

Также в планах нового главы «Укравтодора» является разработка планов обновления дорог на следующий год.

Ранее ИА REGNUM сообщало о назначении нового представителя кабинета министров Украины в Верховной раде.

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