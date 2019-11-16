Киев, , 14:52 — REGNUM Заместителем генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» по цифровизации и инновациям назначена Надежда Васильева. Об этом 15 ноября сообщается в пресс-службе концерна.

В сообщении ведомства указано, что Васильеву на должность назначил генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус. В частности, в сообщении также указано, что Надежда Васильева в прошлом была генеральным директором «Майкрософт Украина».

ИА REGNUM напоминает, ранее депутат Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский выяснил у пограничной службы Украины, что Айварас Абромавичус пересекал в текущем году украинскую границу по паспортам гражданина Украины и Литвы, нарушая тем самым законодательство Украины.

Отметим, ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что представители министерства обороны Соединенных Штатов Америки проведут аудиторскую проверку ключевых предприятий оборонной промышленности Украины.

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