Барселона, Испания, , 13:34 — REGNUM Уголовное производство против украинского бизнесмена и олигарха Дмитрия Фирташа, а также семнадцати человек, которые проходили с ним по данному делу было закрыто. Об этом со ссылкой на решение судьи Следственного суда №21 города Барселона Игнасио Санчеса, сообщила 15 ноября местная газета El Español.

Испанский судья, как передает местное СМИ, считает, что материалы дела основывается исключительно на «подозрениях» и не имеют «весомых доказательств», указывающих на «наличие признаков преступления совершенного кем-либо из обвиняемых».

ИА REGNUM напоминает, украинский олигарх был задержан в марте 2014 года в Вене по запросу ФБР на экстрадицию. Фирташ подозревается в даче взятки индийским чиновникам за предоставления доступа к месторождениям титана. Титан бизнесмен планировал реализовывать американской компании Boeing. В Соединенных Штатах Америки Фирташу грозит тюремное заключение сроком до 50 лет.

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