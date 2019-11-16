Запорожье, Украина, , 13:27 — REGNUM О намерении изменить название улицы «Заводской» на улицу «Иоанна Павла II» говорится в проекте решения городского совета города Запорожья. Об этом 15 ноября со ссылкой на документ городского совета, опубликованный на сайте ведомства, сообщает Vesti.ua.

27 ноября планируется провести сессию, на которой должно будет быть принято данное решение. Однако, как сообщает украинское СМИ, проект решения уже привел к волнениям в среде православных жителей города Запорожье.

В частности, местный митрополит Украинской Православной Церкви Лука также подтвердил о намерении местных властей. В частности, архиерей, сообщает, что местные верующие обратились по этому поводу к нему с вопросом. Православных жителей города волнует за какие-такие заслуги перед запорожским краем, улица города должна носить имя католического понтифика.

«Мы не имеем ничего личного против Папы Римского, но, к примеру, почему у католиков, в Риме, нет площади святого равноапостольного князя Владимира или священномученика Владимира, Митрополита Киевского (+1918)?», — задался вопросом православный митрополит на своем telegram-канале.

Также митрополит Лука напомнил, что в 2015 году Запорожская епархия предлагала переименовать одну из улиц города в честь покойного (умер в 2014 году) митрополита Владимира — бывшего главы Украинской Православной Церкви. Иерарх отметил, что тогда данное предложение было отвергнуто.

ИА REGNUM напоминает, ранее в Киеве улица, которая носила название советского разведчика Ивана Кудри, была переименована в честь сенатора Джона Маккейна.

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