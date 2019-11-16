Москва, , 12:35 — REGNUM В Госдуме заявление госсекретаря США Майка Помпео о «разных фактических обстоятельствах» в вопросах признания Крыма и Голанских высот расценили как ярчайший пример двойных стандартов и избирательных подходов к международному праву, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

«Хотя «обстоятельства» действительно разные, но исключительно с обратной точки зрения», — указал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Разницу не увидит только слепой, отметил парламентарий.

«Но эта политическая слепота как раз и насаждается Дальним Западом, где не прекращаются попытки «взлома» действующего мирового порядка и подмены его некими «правилами» для обеспечения американской гегемонии», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что Голаны были захвачены и оккупированы Израилем в ходе шестидневной войны, а американское признание израильского суверенитета, провозглашенного в одностороннем порядке над этой территорией, полностью идет вразрез в резолюциями СБ ООН.

Воссоединение Крыма с Россией произошло на основании всенародного волеизъявления населения полуострова, его вхождение в состав РФ было добровольным. Это был осознанный выбор крымчан на фоне антиконституционного и кровавого переворота на Украине, подчеркнул глава комитета Госдумы.

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