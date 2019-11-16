Москва, , 12:25 — REGNUM Между Крымом и Голанскими высотами действительно существует очевидная разница, и очень большая. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Обосновывая признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами, госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что мы признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте. На самом деле утверждение американского чиновника никакого отношения к Голанским высотам не имеет, то, что мы видим там сейчас, — результат силовой операции Израиля. Но вот в случае замены в этом утверждении Голанских высот на Крым, то оно попало бы в самую точку», — рассуждает Клинцевич.

Именно существующая реальность, исторические корни Крыма и, конечно же, волеизъявление его народа на референдуме и стали основанием для воссоединения Крыма и России, отметил сенатор.

Тем не менее США признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами, а России над Крымом — нет, сказал парламентарий, отметив избирательность политики США.