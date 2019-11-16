Киев, , 12:43 — REGNUM Руководитель одного из главных департаментов офиса президента Украины отправлена под домашний арест. Об этом 15 ноября сообщается в пресс-службе специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Также в САП отметили, что чиновница обязана носить электронный браслет.

В ведомстве также сообщили, что изначально настаивали на содержании чиновницы под стражей с правом внесения залога в сумме 7,684 млн гривен.

Отметим, что чиновница была задержана национальным антикоррупционным бюро Украины 12 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе президента Украины сообщили о задержании руководителя одного из главных департаментов офиса главы Украины по делу о коррупции.

Также в украинских СМИ сообщалось о задержании директора департамента обеспечения доступа к публичной информации офиса президента Украины Светланы Кондзели за то, что она якобы требовала взятку за назначение на одну из руководящих должностей национальной акционерной компании «Нафтогаза Украины».

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