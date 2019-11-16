Киев, , 12:36 — REGNUM Представителем правительства Украины в Раде назначена народный депутат от партии «Слуга народа» Елена Шуляк. Сообщение об этом появилось 15 ноября на сайте правительственного портала.

В сообщении кабинета министров Украины также отмечено, что Елена Шуляк является заместителем главы комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Сама Елена Шуляк заявила на своей странице в социальной сети Facebook, что должность представителя кабинета министров Украины в Верховной раде является для нее «ответственной». Основной своей задачей депутат видит в налаживании «действительно прозрачной, понятной и постоянной коммуникации» между Кабмином и Верховной радой. «Это, в первую очередь, представление в парламенте правительственных законодательных инициатив», — отметила политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель правительства Украины в Раде Ирина Верещук накануне сложила свои полномочия. Депутат пояснила свое решение отсутствием «общего языка» с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

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