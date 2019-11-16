Киев, , 11:25 — REGNUM Основной проблемой национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз» является то, что она находится под влиянием США, которым выгодно прекращение транзита газа через Украину. Об этом 15 ноября заявил эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

В комментарии изданию ГолосUA, Корольчук отметил, что вопрос транзита газа через украинскую территорию приобрел политический характер, так как данный вопрос может нести «опасность для европейских потребителей», а также ввиду того, что действие текущего контракта с Газпромом истекает фактически через месяц.

Эксперт отметил и отсутствие логики в последнем иске «Нафтогаза» к Газпрому.

«В ранее озвученном предложении Путина обнулить Стокгольмский арбитраж нет ничего странного», — отметил Корольчук. Эскперт сопроводил свое утверждение примером судебного процесса между Газпромом и чешским «РВИ Трансгаз», который завершился «компромиссным решением для двух сторон». Корольчук также сообщил, что в других подобных исках с другими европейскими компаниями аналогичным образом были найдены компромиссные решения по которым в плюсе оказались обе компании.

«Такую же стратегию «Газпром» отстаивает и в отношениях с «Нафтогазом». Но главная проблема «Нафтогаза» состоит в том, что компания находится под влияниям Соединенных Штатов для которых важно, чтобы транзит газа через Украину прекратился и тем самым продемонстрировать эффективность поставок своего сжиженного газа через терминал в Польше», — подчеркнул Корольчук.

Также эксперт отметил нежелание «Нафтогаза» решать проблему исходя из «государственных интересов на перспективу». Корольчук отметил, если бы было такое желание, то представители «Нафтогаза» сели бы за стол переговоров с представителями Газпрома еще три года назад.

ИА REGNUM напоминает, ранее председатель правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев с критикой отнесся к предложению Москвы об аннулировании взаимных претензий Газпрома и «Нафтогаза».

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